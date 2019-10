Drankrijder heeft kalasjnikov in huis

Publicatie: vr 11 oktober 2019 13.00 uur

LEEUWARDEN - Een 34-jarige man uit Jistrum, die op de avond van 26 augustus 2017 op de Jisterboerewei op een tractor botste, is vrijdag door de politierechter veroordeeld tot een fikse werkstraf en een rijontzegging. De Jistrumer had drank op, de ademtest wees uit dat hij met een promillage van 2,4 bijna vijf keer meer had gedronken dan is toegestaan. Na de botsing nam de man de benen. Ook dat telde mee bij de straf.

Dreigen met de politie

Tegen de rechter zei hij dat hij geprobeerd heeft het met de bestuurder van de tractor 'op te lossen'. "Maar hij begon meteen te dreigen met de politie", aldus de verdachte. Omdat de trekkerrijder wist hoe hij heette, was de Jistrumer weggegaan. Toen een agent hem een stukje verderop probeerde aan te houden, verzette de man zich. Hij zei dat hij niet in de boeien geslagen wilde worden. Uiteindelijk moest hij gepepperd worden.

Kalasjnikov

Het verhaal kreeg een staartje toen de politie in de telefoon van de Jistrumer keek. Omdat de trekkerrijder had geopperd dat de verdachte op zijn telefoon had gekeken, wilde de politie dat wel eens nakijken. Er werden wel Whatsapp-gesprekken gevonden, maar die waren van na de botsing. De politie vond wel een foto van een op een kalasjnikov gelijkend vuurwapen.

Loop dicht gelast

Bij een doorzoeking van de woning van de Jistrumer vond de politie het wapen en ook nog een boksbeugel en een ploertendoder. Over het vuurwapen zei de Jistrumer dat hij het "iets moois om te zien" vond. "Ik vind het wel mooi om aan de muur te hebben. Er zit een stukje techniek achter". Hoewel het wapen onbruikbaar was gemaakt, de loop was dicht gelast en de trekker zat vast, is het bezit ervan verboden.

Oorlogswapen

Dat wist de verdachte volgens zijn zeggen niet. "Het zijn voorwerpen waar niet zulke leuke dingen mee gebeuren", zei rechter Marc Brinksma. "Het is echt een oorlogswapen", vulde officier van justitie Margreeth Meijer aan. Voor alle feiten bij elkaar opgeteld kreeg de Jistrumer een werkstraf van 150 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand. Bij de rijontzegging hield de rechter er rekening mee dat het rijbewijs van de verdachte al bijna twee jaar bij het CBR ligt. De man kreeg een ontzegging van een half jaar plus een half jaar voorwaardelijk.