Fietsster (16) gewond bij botsing

Publicatie: vr 11 oktober 2019 12.02 uur

BROEKSTERWâLD - Een 16-jarig meisje is vrijdag rond 8.30 uur op haar fiets gewond geraakt op de kruising van de Meekmastrjitte met de Kavelwei in Broeksterwâld. Vermoedelijk hebben de automobilist en het meisje elkaar over het hoofd gezien, waarna een aanrijding volgde.

De fietsster kwam hard ten val, waarop de ambulance en politie met spoed ter plaatse kwamen. Het slachtoffer werd behandeld in de ambulance en vervolgens met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, haar verwondingen zijn onbekend. De politie heeft de betrokkenen geassisteerd bij de afhandeling van het ongeval.