Racefietser gewond na botsing met lijnbus

Publicatie: do 10 oktober 2019 18.36 uur

TIJNJE - Een racefietser is donderdagavond gewond geraakt nadat deze in botsing kwam met een lijnbus. Het ongeval vond omstreeks 18.00 uur plaats aan de Breewei in Tijnje.

Omdat de fietser niet aanspreekbaar was, werd naast twee ambulances ook de traumahelikopter uit Eelde gealarmeerd. Na behandeling ter plaatse is het slachtoffer met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de exacte toedracht van het ongeval.

