Bediening brug Eastermar voorlopig 'geregeld'

Publicatie: do 10 oktober 2019 16.04 uur

EASTERMAR - De bediening van de brug in Eastermar is voorlopig 'geregeld'. Er was een plan om tijdelijk vanaf 2020 een brugwachter in te schakelen maar dat is voorlopig niet meer nodig. Dit komt omdat de plannen omtrent de afstandsbediening van de brug vertraging hebben opgelopen. Dat is duidelijk geworden in de programmabegroting 2020 van de gemeente Tytsjerksteradiel.

De 60 jaar oude brug zou aanvankelijk niet meer op afstand kunnen worden bediend vanaf 2020 omdat de provincie Fryslân zou stoppen met de bediening. Rijkswaterstaat heeft de bediening van bruggen over het Prinses Magrietkanaal overgenomen en is voornemens dat vanuit Lemmer te gaan doen. De bediening van de brug Eastermar kan niet zonder ingrijpende aanpassingen meegenomen worden naar Lemmer.

De inzet van een brugwachter was de enige optie om de brug te laten functioneren totdat in augustus Rijkswaterstaat bekendmaakte dat de centralisering van de bediening in Lemmer vertraging heeft opgelopen. Rijkswaterstaat was daarom bereid om ook in 2019 nog te bedienen vanuit Schuilenburg (tegen de reguliere vergoeding van ca. €17.000). Rijkswaterstaat kan de bediening vanuit Schuilenburg maximaal verlengen tot 1-1-2023.

De gemeente moet nu aan de slag gaan om te kijken hoe de bediening in 2023 geregeld moet worden. De bestaande brug is bovendien toe aan groot onderhoud. Er zal binnenkort besloten worden of de brug groot onderhoud krijgt of eventueel helemaal vernieuwd wordt. Ook bestaat de optie om een nieuwe hogere vaste brug te bouwen welke geen bediening nodig heeft. De inzet van een brugwachter behoort ook nog tot de mogelijkheden. Alle varianten zullen binnenkort besproken worden met de provincie Fryslân en onder andere dorpsbelang Eastermar.