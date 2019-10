20 maanden cel voor brute verkrachting

Publicatie: do 10 oktober 2019 13.35 uur

LEEUWARDEN - Een 25-jarige Drachtster is donderdag wegens verkrachting door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot 20 maanden cel plus 10 maanden voorwaardelijk. De man heeft op 20 mei in zijn woonplaats een vrouw in haar eigen woning verkracht. De verkrachting ging gepaard met het nodige geweld: de Drachtster heeft het slachtoffer de keel dichtgeknepen, waardoor de vrouw het bewustzijn verloor.

Doodsangsten

Ook heeft hij gezegd dat hij de vrouw de ogen uit zou steken als zij zich zou verzetten. De vrouw heeft volgens de rechtbank doodsangsten uitgestaan. Ze was bang dat de man haar om het leven zou brengen. De rechtbank tilde er extra zwaar aan dat het slachtoffer in haar eigen woning is verkracht. "Dat is bij uitstek de plek waar iedereen zich veilig zou moeten voelen", aldus de rechtbank.

Contactverbod

De rechtbank legde de Drachtster een contactverbod op. En hij mag zich de komende drie jaar - gedurende de proeftijd - niet vertonen in de straat waar het slachtoffer woont. Hij komt onder toezicht van de reclassering en hij moet zich verplicht laten behandelen bij de GGZ.