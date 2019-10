Eerste paal voor Kindcentrum Kollum

Publicatie: do 10 oktober 2019 13.12 uur

KOLLUM - De start van de bouw voor het kindcentrum in Kollum werd donderdag gevierd door ruim tweehonderd kinderen, genodigden en belangstellenden.

De basisscholen professor Casimir en Koningin Juliana waren beide toe aan een nieuw onderkomen. Daar wordt nu zichtbaar een begin mee gemaakt. De leerlingen van de beide scholen zijn vanaf de start van dit schooljaar ondergebracht in het voormalige en aangepaste Lauwers College. In het nieuwe gebouw worden de scholen cbs Koningin Julianaschool, obs Professor Casimirschool, de peuteropvang en een BSO-groep van Tiko Kinderopvang onder één dak gehuisvest.

Met een bouwhelm op hun hoofden kwamen de kinderen in een

lawaaioptocht aan op de bouwlocatie. Daar werden alle aanwezigen

welkom geheten door kindervriend Raynaud Ritsma. Vooraf werden vanuit de scholen en TIKO tijdscapsules gevuld.

De kinderen hebben vooraf nagedacht wat je het beste in zo’n capsule kunt stoppen, die misschien pas over 50 jaar weer naar boven wordt gehaald. Ze laten hiermee een beeld achter van deze tijd én wat ze willen geven naar de toekomst. De capsules werden in de grond gezet door de directeuren van cbs Koningin Juliana, Paul Boersma, de directeur van obs prof. Casimir, Eliane Sipma en een leidster van Tiko, samen met 6 kinderen.

Wethouder J.D. de Vries hield een speech gericht op de kinderen en gaf het startsein voor de bouw met het slaan van de eerste heipaal. Vervolgens werd door de kinderen een lied gezonden onder de bezielde leiding van Jelle B. Daarmee kwam er een einde aan de feestelijke activiteiten en namen de mensen van de bouw hun werk weer op om het kindcentrum op tijd klaar te kunnen hebben. Het kindcentrum wordt gasloos en duurzaam gebouwd door Dijkstra Draisma en opent in het schooljaar 2020-2021 haar deuren.

