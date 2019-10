Man (20) rijdt met 139 km/u over Kleasterdyk

Publicatie: do 10 oktober 2019 10.55 uur

MARRUM - Een 20-jarige automobilist uit de gemeente Noardeast-Fryslân moest woensdagmiddag zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. De agenten hielden op de Kleasterdyk tussen Wânswert en Marrum een snelheidscontrole met de lasergun. De 20-jarige man reed met 139 km/u over de weg terwijl er een maximumsnelheid van 80 km/u geldt.

De man werd op de Nieuweweg in Marrum staande gehouden. De (beginnend) bestuurder verklaarde dat hij kortgeleden ook al was bekeurd voor een snelheidsoverschrijding van 49 km/u. Zijn roze pasje zal hij voorlopig wel even kwijt zijn.