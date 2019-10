Schuurtje uitgebrand in Ureterp

Publicatie: do 10 oktober 2019 09.47 uur

URETERP - Er is donderdagochtend brand uitgebroken in een schuur aan de Riuwe in Ureterp. De brand werd ontdekt door een oplettende buurtbewoner en om 9.04 uur werd de brandweer gealarmeerd.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand geblust. Vooraf aan de brand werd een explosie gehoord. In de schuur stonden onder andere elektrische fietsen en gasflessen.

De brandweerlieden konden niet voorkomen dat het hokje volledig werd verwoest door de brand. Rond 9.22 uur werd het sein brandmeester gegeven.

FOTONIEUWS