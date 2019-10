Nieuwe Bibliotheek Kollum gratis uitproberen

Publicatie: wo 09 oktober 2019 11.12 uur

KOLLUM - Zaterdag 12 oktober is de open middag van Campus Kollum. In het hele gebouw is van 13.00 tot 16.00 uur van alles te doen. In de bibliotheek kunnen bezoekers doorlopend torens bouwen met Kapla, Blue-Bot robots programmeren en Osmo-spelletjes doen op iPads. Daarnaast vertellen bibliotheekmedewerkers graag meer over voorlezen, taalvaardiger en digivaardiger worden en de digitale maakplaats. De toegang is gratis.

De bibliotheek is ontzettend trots op haar nieuwe onderkomen in Campus Kollum en wil het liefst dat iedereen de nieuwe bibliotheek eens uitprobeert. En daarom biedt de bibliotheek alle inwoners van Kollumerland tot het einde van het jaar een gratis abonnement aan. Kinderen zijn tot hun achttiende natuurlijk altijd gratis lid, maar tot 31 december 2019 kan nu iedereen de bibliotheek gratis proberen. Het gratis abonnement kan alleen in de maand oktober afgesloten worden in Bibliotheek Kollum. Ook aan bestaande leden is bij deze feestelijke gelegenheid gedacht. Zij kunnen vanaf aanstaande zaterdag, tot 31 oktober op vertoon van hun pasje een gratis tas ophalen bij de balie van Bibliotheek Kollum.

In verband met de officiële opening voor genodigden op 11 oktober is Bibliotheek Kollum vrijdag 11 oktober gesloten. Zaterdag 12 oktober is de bibliotheek vanaf 10.00 uur geopend, vanaf 13.00 start de open middag.