Djowie is 300e leerling in zwembad De KÃ»pe

Djowie is 300e leerling in zwembad De Kûpe

Publicatie: di 08 oktober 2019 17.35 uur

BUITENPOST - Een mijlpaal voor de zwemles-kinderen in zwembad de Kûpe. Djowie was vrijdag de 300e leerling voor het zwemjaar 2019. Djowie was helemaal verrast en had geen idee dat hij juist de 300e was. Voor

hem was er een lekkere verrassing.

:Iedere maand kunnen kinderen starten met zwemles in de startweek en de doelstelling voor 2019 was dan ook om dit aantal te halen, maar dat dit al in oktober zou zijn, dat is echt boven verwachting",

aldus manager Maarten Been. "Dit hoge aantal startende leskinderen is een aantal dat jarenlang niet is gehaald."

De bezoekers van de zwemlessen komen uit Buitenpost en wijde omgeving, zelfs kinderen van de Waddeneilanden komen naar De Kûpe voor zwemles.