Onthulling nieuwe BurgumMobyl

Publicatie: di 08 oktober 2019 15.33 uur

BURGUM - Burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel onthulde maandag de nieuwe BurgumMobyl. De onthulling werd bijgewoond door het grootste deel van de 70 vrijwilligers en vond plaats in de showroom van Autobedrijf Haaima in Burgum.

Na een succesvolle start van de BurgumMobyl in 2016 waren afgelopen voorjaar de shuttle voertuigen aan vervanging toe. De wagentjes hadden een kleine actie-radius in de wintertijd (zo'n 40 km) en bovendien hadden ze geen verwarming. Er is nu gekozen voor elektrische Peugeot Partners. Deze auto's hebben weer een herkenbare uitstraling gekregen. De aanschaf is mede mogelijk gemaakt dank zij een royale bijdrage van bijna 21.000 euro vanuit het Iepen Mienskipsfûns van de provincie Fryslân.