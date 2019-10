Scooterrijder heeft na botsing verbrijzelde knie

Publicatie: di 08 oktober 2019 14.30 uur

LEEUWARDEN - De automobiliste die in de vroege ochtend van 4 januari op de kruising van de Gaffel en de Bolder in Drachten een scooter aanreed, is dinsdag bij verstek door de kantonrechter veroordeeld tot een boete van 500 euro. De vrouw, een 21-jarige inwoonster van Heerenveen, had bij het afslaan de scooter over het hoofd gezien. De scooterrijder brak zijn duim en liep een verbrijzelde knie op.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hij zou later verklaren dat de Heerenveense volgens hem geen richting had aangegeven. Vanwege het zware letsel van de scooterrijder had de vrouw geen boete gekregen. De officier van justitie hield bij haar eis rekening met het letsel, maar zij liet ook meewegen dat er geen sprake was van opzet. Maar de bestuurster had wel gevaar op de weg veroorzaakt.