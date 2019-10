Verdachte wil geen boete: botsing was per ongeluk

Publicatie: di 08 oktober 2019 11.45 uur

LEEUWARDEN - Een Wergeaster (23) was op 19 oktober vorig jaar de aanstichter van een fikse botsing op de kruising van de Industriewei en de Sewei in Joure. De man had verzuimd een andere automobilist voorrang te verlenen. Het gevolg was dat beide auto's op elkaar waren geknald en zwaar beschadigd waren geraakt. Omdat er geen opzet in het spel was en er ook geen drank in het spel was, kreeg de Wergeaster een bekeuring van 490 euro.

Geen sprake van opzet

Daar was hij het niet mee eens, zo bleek dinsdag op de zitting van de kantonrechter. De auto van de Wergeaster was total loss en hij was onvoldoende verzekerd. In het verzetschrift dat hij aan het Openbaar Ministerie (OM) stuurde, schreef hij dat er geen sprake was van opzet, dat hij al genoeg schade had en dat hij het vreemd vond dat hij nog eens extra gestraft moest worden.

Met de snuit over de haaientanden

Hij had de auto die van links kwam net te laat gezien. "Ik stond net met de snuit over de haaientanden", zei hij tegen rechter Marijke Jansen. Omdat er een vrachtwagen van de andere kant kwam, kon de andere bestuurder de auto van de Wergeaster niet meer ontwijken. De vrachtwagen werd overigens ook geraakt. De bestuurder van de andere auto belandde in het ziekenhuis.

Verwijtbaar handelen

Opzet is een belangrijk bestanddeel in het strafrecht, maar dat betekent niet dat wanneer iets ‘per ongeluk’ gebeurt dat dat ook automatisch inhoudt dat er geen vervolging plaats zal vinden. De officier van justitie hield de Wergeaster voor dat er in zijn zaak sprake was van "verwijtbaar handelen". "Als iemand zelf schade heeft, kunnen we niet zeggen laat de boete maar zitten", aldus de officier. Volgens haar was de aangeboden transactie van 490 euro ook nog "aan de lage kant".

Gewoon een verkeersfout

De rechter was het met de officier eens. "Dit is gewoon een verkeersfout". Jansen vergeleek het strafbare van dit specifieke geval met een boete voor te hard rijden. "Als je te hard rijdt omdat je je hoofd er even niet bij had, zegt de politie ook daar hebben we geen boodschap aan". Al met al leverde de gang naar de rechter toch nog iets op voor de Wergeaster. Van de 490 euro legde de rechter 290 euro voorwaardelijk op. De man hoeft dus ‘slechts’ 200 euro te betalen.