Man zit in brandende Volvo zonder rem op N361

Publicatie: ma 07 oktober 2019 18.19 uur

RINSUMAGEAST - Een Volvo XC90 is maandag rond 16.00 uur in brand gevlogen, dit gebeurde al rijdend over de Lauwersseewei - N361 ter hoogte van Rinsumageast. De remmen van het voertuig werkten niet meer en de bestuurder wist de auto uiteindelijk via de rotonde op de Trekwei aan de kant te zetten. De achterzijde van het voertuig stond toen al in lichterlaaie. De man wist op tijd de auto te verlaten.

De rookwolken waren vanaf de Groningerstraatweg bij Leeuwarden (en ook vanuit Dokkum) te zien. De bestuurder had een paar maanden terug net een gereviseerde motor geplaatst. De brandweer van Damwâld kwam met spoed ter plaatse om het vuur te doven. Met een straal hoge druk en een schuimtoevoer kon de brand worden bedwongen.

Een berger heeft het zwaar beschadigde voertuig later weggesleept. De weg raakte door de brand wat beschadigd.

