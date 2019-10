Dokkumse zit onder invloed van drugs achter stuur

LEEUWARDEN - Een 44-jarige vrouw uit Dokkum is zaterdagnacht rond 1.50 uur door de politie aangehouden. Ze reed op dat moment in een auto over de Kei in Leeuwarden.

Uit de speekseltest bleek dat ze onder invloed van drugs was. Op het bureau is later een bloedproef afgenomen. Ze kreeg een rijverbod van 24 uren opgelegd.