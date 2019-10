Bomen maken plaats voor nieuwe walbeschoeiing

Publicatie: ma 07 oktober 2019 17.20 uur

KOLLUM - Op de Eyso de Wendtstraat in Kollum is maandagmorgen begonnen met het rooien van bomen en struikgewas langs de Trekvaart. De bomen moeten plaats maken voor nieuwe damwand/beschoeiing. De bomen werden in stukken gezaagd en versnippert.

Na afloop van de werkzaamheden zullen er nieuwe bomen worden aangeplant. Het verkeer zal enige hinder ondervinden van de werkzaamheden. Voor de veiligheid van de werknemers zal een gedeelte van de weg afgezet worden.

Ook de beschoeiing achter de woningen van Oostenstein en Tolhuis in Kollum zal worden vervangen. De betrokken bewoners van Oostenstein en Tolhuis zullen binnenkort hierover geïnformeerd worden.

Enkele jaren geleden heeft Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker het stuk vanaf de Molenkampsbrug richting het Rechthuisplein in Kollum op dezelfde manier uitgevoerd. Bezoekers en inwoners van Kollum zullen straks vanaf de Strobosser Trekweg Kollum langs een prachtig open gebied binnenkomen.

De totale waarde van het project betreft circa 1,5 miljoen Euro. Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker uit Kollum voert in opdracht van de gemeente werkzaamheden uit aan diverse walbeschoeiingen in de gehele gemeente Noardeast-Fryslân. Onder andere in Morra, Engwierum, Munnekezijl, Kollumerpomp en Kollum zullen diverse beschoeiingen worden vervangen.

FOTONIEUWS