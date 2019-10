De JOGG-aanpak houdt kinderen gezond op gewicht

Publicatie: ma 07 oktober 2019 15.15 uur

BURGUM - In de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel krijgen alle jongens en meiden de komende jaren nog meer de mogelijkheid om gezond op te groeien. Wethouders Margreet Jonker (Achtkarspelen) en Andries Bouwman (Tytsjerksteradiel) plaatsten maandag 7 oktober hun handtekeningen onder de samenwerkingsovereenkomst JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht).

Voldoende bewegen, gezonder eten en meer water drinken wordt de norm. Iedereen in onze JOGG-gemeenten zet zich hiervoor in; van zorgverleners tot scholen, bedrijfsleven en sportclubs. De kracht zit in de gezamenlijke aanpak en het herhalen van dezelfde boodschap. ‘Op school, op straat, in de supermarkt, maar ook thuis wordt het niet alleen leuker, maar ook makkelijker om gezonder te leven’, aldus wethouder Margreet Jonker. Bouwman vult aan: ‘Voorwaarde is dat jongeren zelf de gezonde keuze willen maken, dus we gaan graag met jongeren in gesprek om de trend te kunnen doorbreken.’

Water, fruit en groente

Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel zijn sinds drie jaar officieel JOGG-gemeente en hebben allebei besloten dit te verlengen met drie jaar. Vanaf nu voeren de buurgemeenten activiteiten gezamenlijk uit onder leiding van één JOGG-regisseur. Op veel beleidsterreinen rond jeugd en sport wordt al samengewerkt.

Beide gemeenten hebben bijvoorbeeld allebei een campagne ‘Drink Water’ uitgevoerd. Met succes; er wordt inmiddels al meer water gedronken, wijzen onderzoekcijfers uit van GGD Fryslân. Komend jaar wordt ook het eten van groente en fruit onder de aandacht van jongeren gebracht.

JOGG

De JOGG-aanpak is een aanpak die bewezen effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren om te zetten in een daling. De aanpak is gebaseerd op de in Frankrijk succesvolle methode Ensemble Prévenons l’Obésité Des Enfants (EPODE), met de betekenis: ‘laten we samen overgewicht bij kinderen aanpakken’. Hoofddoel is om de stijgende lijn van overgewicht en obesitas bij kinderen om te zetten in een dalende lijn door het toepassen van een zogenaamde intersectorale aanpak.