Info-bijeenkomst over aanleg kabels in regio

Publicatie: ma 07 oktober 2019 09.42 uur

BURGUM - Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat organiseert, samen met de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet TenneT, een aantal inloopbijeenkomsten voor het project "Net op zee Ten noorden van de Waddeneilanden". Het gaat over de aanleg van een platform nabij een nieuw te bouwen windpark op zee en de verbinding naar het hoogspanningsnet op het vaste land.

Mogelijke locaties om de verbinding aan te sluiten op het hoogspanningsnet op land zijn de hoogspanningsstations nabij Burgum, Vierverlaten en Eemshaven. Op de bijeenkomsten tussen 19.00 uur en 21.00 uur worden meer informatie verschaft over de aanleg van de kabels. Dergelijke bijeenkomsten bestonden in het verleden vaak uit een presentatie maar op deze info-avonden moeten geïnteresseerden zelf op info-panelen bekijken hoe het plan eruit ziet. Er zijn wel deskundigen aanwezig om antwoord te geven op vragen.

De data zijn:

8 oktober - De Pleats in Burgum

9 oktober - De Stag op Schiermonnikoog

14 oktober - Hotel Ekamper in Roodeschool

15 oktober - De IJsherberg in Dokkum

16 oktober - Café Hammingh in Garnwerd

Meer informatie vindt u in dit document (PDF)