Huis van de maand: Vossepol 22 in Surhuisterveen

Publicatie: zo 06 oktober 2019 14.40 uur

SURHUISTERVEEN - Deze royale tussenwoning met vrijstaande stenen berging is gelegen in een ruim opgezette kindvriendelijke woonomgeving op korte afstand van het uitgebreide winkelcentrum van Surhuisterveen. Daarnaast zijn voorzieningen op het gebied van o.a. scholen, sportaccommodaties en openbaar vervoer binnen handbereik. Het woonhuis is gebouwd in 1972 op een perceel van 166 m2. Het is deels voorzien van kunststof kozijnen. Verwarming vindt plaats door een HR combiketel van Intergas uit 2011.

De indeling van deze woning is als volgt: Entree, hal met meterkast, inbouwkasten en trapopgang, lichte woonkamer van ca. 19 m2, woonkeuken van ca. 21 m2 met inbouwapparatuur, achterhal met toilet, witgoedaansluitingen en achterentree. Eerste verdieping: overloop met aansluitend drie slaapkamers van resp. ca, 18, 12 en 6 m2, een badkamer met ligbad/douche, vaste wastafel en een separaat toilet.

Tweede verdieping: middels vaste trap te bereiken zolderverdieping met cv-opstelling en de mogelijkheid tot het maken van een extra slaapkamer.

De achtertuin is gelegen op het noordoosten en is onderhoudsvriendelijk ingericht. Achter op het perceel staat de stenen berging met overkapping met een achterom.

Er is voldoende parkeergelegenheid in de parkeerhavens van de rustige straat.

Bent u nieuwsgierig geworden naar deze ruime tussenwoning, klik hier voor meer informatie of maak een afspraak voor een bezichtiging. De Flexibele Makelaar ontvangt u graag aan de Vossepol 22 te Surhuisterveen.