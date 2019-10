Feanster geslagen met kapotte drankfles

Publicatie: zo 06 oktober 2019 10.09 uur

DRACHTEN - De politie heeft zaterdagnacht drie verdachten aangehouden na een ruzie tussen twee groepen op het Van Knobelsdorffplein in Drachten. Een 18-jarige man uit Surhuisterveen raakte gewond aan zijn gezicht. De verdachten zijn een 31-jarige man uit Drachten, een 17-jarige jongen uit Heerenveen en een 19-jarige man uit Almere.

Op het van Knobelsdorffplein was onenigheid ontstaan tussen een tweetal groepen. Hierbij werd een kapotgeslagen fles gebruikt om het slachtoffer uit Surhuisterveen in het gezicht te steken. Door de steekwond liep hij bloedverlies op. Een ingeschakelde ambulance heeft hem overgebracht naar het ziekenhuis.

De groepen gingen vervolgens van het Knobelsdorffplein naar het Reidingpark ter hoogte van de Berglaan. De politie verrichtte in het park meerdere aanhoudingen. De overige aanwezigen werden gesommeerd weg te gaan. Met behulp van getuigen konden agenten later in het Reidingpark de drie verdachte mannen aanhouden.

Bij het incident werden zo'n 16 agenten ingezet.

FOTONIEUWS