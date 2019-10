Brandweer blust brand in woning in Garyp

Publicatie: za 05 oktober 2019 20.09 uur

GARYP - De brandweer van Burgum rukte zaterdag om 18.58 uur uit voor een woningbrand aan de Eendrachtsweg in Garyp. Bij aankomst bleek dat er een brand was ontstaan in het huis. De woning stond vol rook. De bewoner was niet aanwezig.

De brandweer is via de achterdeur naar binnengegaan en heeft de brand geblust en de ramen boven opengezet voor luchten. De brand was in de voorkamer ontstaan maar de oorzaak is onbekend. De voorruit van de woning is door de brandweer ingeslagen omdat er al een dikke barst in zat.

FOTONIEUWS