Mannen vluchten na inbraak in Drachten

Publicatie: za 05 oktober 2019 10.39 uur

DRACHTEN - Twee mannen zijn vrijdagavond gevlucht nadat ze een inbraak hadden gepleegd aan de Rietpol in Drachten. Deze inbraak vond omstreeks 21.10 uur plaats. Een attente buurtbewoner hoorde iets en heeft de daders overlopen en aangesproken waarop ze het hazenpad kozen. Zij renden weg in de richting van de Folgerlaan/ Eendekroos.

De politie is nu op zoek naar getuigen of mensen die meer weten over de mannen en/of de inbraak. Het signalement van de mannen is:

Man 1

18-20 jaar oud, blank of licht getinte huidskleur, donkerblond of bruin haar, kort haar / gemillimeterd haar, 1,75 - 1,85 meter lang, Nederlands sprekend. Hij droeg een donker blauwe parkajas tot aan de broekzakken met capuchon

Man 2

18-20 jaar oud, kort haar / gemillimeterd, blank of licht getinte huidskleur, donkerblond / bruin haar, 1.75 - 1.85 meter lang, Nederlands sprekend. Hij droeg vermoedelijk zwarte half hoge schoenen. Hij had een zwarte tas bij zich, mogelijk een rugtas.

De tas werd later in de avond teruggevonden in een speeltuin aan de Eendekroos. Deze is waarschijnlijk weggegooid door één van de inbrekers.