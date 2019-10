Nieuwe Jumbo opent op 20 november

Publicatie: za 05 oktober 2019 10.35 uur

DRACHTEN - Jumbo Drachten aan de Stationsweg in Drachten opent op 20 november de deuren. Dat maakte Jumbo Drachten donderdagavond bekend tijdens een borrel met de directe buren. Eerder op de dag werd al het hoogste punt samen met de bouwvakkers en bouwpartner Reitsma gevierd.

Onder het genot van een hapje en een drankje mochten de buren alvast even rondkijken in het nieuwe pand. Er werd aan de grote groep belangstellenden uitleg gegeven over het bouwproces en de toekomstige inrichting van de winkel.

De huidige winkel aan de Stationsweg gaat op zaterdag 2 november voor twee weken dicht. Tijdens de sluiting kunnen klanten hun boodschappen wel blijven bestellen op www.jumbo.com en ophalen bij het tijdelijke paviljoen op het parkeerterrein.

De nieuwe winkel opent op woensdag 20 november om 9.00 uur.

