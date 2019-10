Raadslid Nynke Koopmans stapt uit VVD

Publicatie: za 05 oktober 2019 10.25 uur

BURGUM - Raadslid Nynke Koopmans is uit de VVD gestapt. "Uit diepe onvrede en zelfs schaamte over de koers die de VVD op dit moment voert, heb ik mijn lidmaatschap opgezegd. Ik blijf politiek actief en doe dat vanaf vandaag onder de naam Partij voor de Boeren." zo laat ze weten op haar Facebook-pagina.

De aanleiding voor de opzegging is de koers van de VVD aangaande het stikstofbesluit van het kabinet. De boerin uit Tytsjerk liet deze week al weten dat als haar VVD het advies van de commissie-Remkes overnam, zij haar lidmaatschap op zou zeggen. Er is inmiddels besloten om veebedrijven rondom natuurgebieden te gaan opkopen.



"Ik realiseer mij volledig dat ik als éénling in een gemeenteraad geen enkel beleid ga veranderen. Ik volg gewoon mijn hart en doe waar ik nu even zin in heb. En dat is die ene stem die ik heb voor 100% geven aan de makers van onze 1e levensbehoefte.

Ik dank mijn zeer gewaardeerde fractiegenoten Dineke Wagenaar en Sjaak Hoekstra en mijn mentor Lolkje Efdé-Kleefstra voor hun begrip en hun steun. Hun liberale koers binnen de gemeente T'diel, waar ik wel volledig achter sta, zal ik blijven steunen."