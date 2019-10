Raad Smallingerland blij met rust Caparis

Publicatie: vr 04 oktober 2019 14.40 uur

DRACHTEN - Onverdeeld blij zijn de raadsleden van de gemeente Smallingerland met het feit dat de rust bij de sociale werkplaats Caparis is teruggekeerd. "We hebben meer duidelijkheid, afspraken voor vijf jaar en dat is van belang om aan de toekomst te bouwen", reageerde Johanna Mast Nikkels van Smallingerlands Belang. Na een roerige periode hebben de samenwerkende gemeenten afspraken gemaakt, waarmee Caparis vooruit kan.

VVD'er Sipke Hoekstra had graag gewild dat de raad meer bij het proces rond de besluitvorming was betrokken. Op de uitkomst van de onderhandelingen had hij namelijk nog wel wat kritische noten te kraken. Ook andere raadsleden struikelden daarover. . "Het is nu een kwestie van slikken of stikken en daarom slikken we nu maar. We kiezen voor rust en zekerheid", aldus Yntze de Vries (ELP).

Wethouder Cor Trompetter zei de kritische opmerkingen over de besluitvorming te begrijpen, maar "we wilden er als bestuurders heel graag uit komen. Dan kun je eeuwig over allerlei zaken blijven praten, maar voor de continuïteit van Caparis moet je op een gegeven moment een beslissing nemen." Op gezette tijden is de Smallingerlandse gemeenteraad volgens hem wel geïnformeerd, maar niet over alle details.

De activiteiten van Caparis zijn ondergebracht in een naamloze vennootschap, waarboven de samenwerking van de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling Súdwest-Fryslân zit. De gemeente Smallingerland zal zoveel mogelijk proberen om medewerkers van Caparis in te zetten.