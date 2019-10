Info-avond over warmtepompen in EnergiecafÃ©

Info-avond over warmtepompen in Energiecafé

Publicatie: vr 04 oktober 2019 14.12 uur

DOKKUM - Op woensdagavond 9 oktober wordt er in het Energiecafé in Dokkum een informatieavond georganiseerd over warmtepompen. Energieambassadeur Bert Barten bespreek de voor- en nadelen van een warmtepomp, legt de werking uit en gaat in op vragen van het publiek. De avond is gratis toegankelijk en is vanaf 19.30 uur in de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum.

De vele (spook)verhalen over warmtepompen in de media waren voor de stichting aanleiding om een avond te organiseren waarbij onafhankelijke informatie over de warmtepomp wordt gegeven.

Energiecafé

Elke zaterdag- en woensdagmiddag van 12 tot 16 uur kunnen woningbezitters binnenlopen met vragen over energiebesparing, isolatie, zonnepanelen en tal van andere zaken. ElkenienGrien heeft inmiddels een onafhankelijk adviesteam gevormd om alle vragen over energiebesparing en CO2-neutraal wonen te beantwoorden.

Huisbezoeken

De energie-ambassadeurs komen ook aan huis om te adviseren. Verschillende bedrijven laten in het Energiecafé hun producten en oplossingen zien. In de Prins-Fabriek, Rondweg West 35 in Dokkum is

een prachtige ruimte gevonden waar iedereen terecht kan met alle vragen over energiebesparing en over hoe van het gas af. Het is eventueel ook mogelijk om buiten de openingstijden een afspraak te maken. Meer infomatie is ook te vinden op de website: www.elkeniengrien.nl.