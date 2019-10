Volgende week: World Food Week

Publicatie: vr 04 oktober 2019 14.09 uur

DRACHTEN - Een Supermarkt-speurneuzen-safari, een inloopmaaltijd in Gerkesklooster en een Dutch Cuisine Impact Diner bij hotel Lauswolt in Beetsterzwaag: het is een greep uit de activiteiten die tijdens de World Food Week in Drachten en omstreken plaatsvinden.

De actieweek draait om bewust eten. "Hoe wij eten maakt het verschil. Door anders te eten, anders te produceren, eerlijk te delen, minder eten te verspillen en de toekomst van onze boeren veilig te stellen, kunnen wij het verschil maken", stelt de organisatie. Restaurants, horecaopleidingen, agrariërs, organisaties, overheden en burgers doen mee aan de week van 14 tot en met 20 oktober. In Drachten wordt de expositie Sipelsop gehouden met tien kunstenaars, de horeca en ROC Friese Poort organiseren speciaal voor de World Food Week allerlei activiteiten.

"Ik bin der grutsk op dat wy as provinsje mei inoar yn dizze wike sjen litte hoe wichtich it is wat wy opskeppe op ús panne om de lânboutransysje oan te fiterjen," aldus Johannes Kramer, gedeputeerde landbouw van provincie Fryslân. De World Food Week gaat op 14 oktober van start en duurt tot en met 20 oktober. Woensdag was de aftrap bij het Provinciehuis in Leeuwarden. Kijk voor alle activiteiten en de data op de site: www.worldfoodweek.nl