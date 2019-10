De langste tafel bij SÃ»nenz in Drachten

De langste tafel bij Sûnenz in Drachten

Publicatie: vr 04 oktober 2019 12.35 uur

DRACHTEN - De 'langste tafel' werd donderdag op drie plaatsen in Friesland gehouden.

In Drachten waren het 650 gasten die aan tafel gingen. In Gorredijk waren het 70 mensen en in Dokkum 100 mensen. Op de foto's beelden vanuit Bertilla in Drachten.

Er werd een driegangen-diner geserveerd. Het idee van de 'langste tafel' is om mensen met elkaar te verbinden en de eenzaamheid wat te verzachten. Er stonden heerlijke stampotjes met stoofvlees op het menu. En een ieder genoot zichtbaar.

