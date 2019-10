Bestelbus in botsing met ree op N381

Publicatie: vr 04 oktober 2019 10.41 uur

WIJNJEWOUDE - De hulpdiensten werden vrijdagochtend gealarmeerd voor een ongeval op de N381 ter hoogte van afslag Wijnjewoude. Onder het viaduct was een bestelbus in botsing gekomen met een ree. De bestuurder van een vrachtwagen van de brandweer zag dit gebeuren en heeft de rijbaan beveiligd met zijn voertuig. De politie besloot om een nog veiliger situatie te creëren door de N381 tijdelijk af te sluiten.

Het verkeer moest omrijden via de afrit. Door dat de N381 was afgesloten, ontstond er filevorming richting Drachten. Bij het ongeval raakte niemand gewond. De beschadigde bestelbus is geborgen door BCF.

