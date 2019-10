Magneetvissers krijgen vindersloon van Autohopper

Publicatie: do 03 oktober 2019 19.59 uur

DRACHTEN - De eigenaar van de gedumpte kluis in Burgum heeft de magneetvissers beloond met vindersloon. Wander, Eimert-Jan, Simon en Erik vonden dinsdagavond een kluis vol met sleutels en kentekenbewijzen. Deze bleek op 2 september te zijn gestolen bij Autohopper Hofstee in Drachten. Er is een verdachte door de politie aangehouden maar deze heeft nooit aangegeven waar de kluis was gebleven. Deze werd dus door de magneetvissers boven water gehaald.

Het viertal kreeg donderdagavond een cheque van 400 euro. Bovendien mogen ze een weekend lang een bus van Autohopper Hofstee gebruiken en gaan ze een avondje naar Holland Casino om met zijn vieren opnieuw te gaan vissen. Het wordt dan wel hengelen naar de jackpot. Autohopper Hofstee aan de Hemmen in Drachten reikte donderdagavond de prijs uit aan de magneetvissers.