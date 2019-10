T-diel draait dit jaar miljoenen verlies

Publicatie: do 03 oktober 2019 18.30 uur

BURGUM - Het verlies over 2019 neemt toe bij de gemeente Tytsjerksteradiel. Dat blijkt uit een nieuwe rapportage. Tweemaal per jaar wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de actuele stand van zaken. Was het verlies vanaf het begin van 2019 al 1 miljoen euro, het is na 9 maanden inmiddels 4.3 miljoen euro verlies geworden (in vergelijking met de begroting voor dit jaar). Bij de eerste rapportage was het tekort al opgelopen tot 2.9 miljoen euro.

Het college van B&W had de gemeenteraad al aangegeven dat het tekort op het Sociaal Domein zou oplopen. De tweede bestuursrapportage bevestigt dat beeld. Er is een tekort van 1.92 miljoen euro. Een belangrijke oorzaak hiervan dat er minder geld van het rijk ontvangen is. Ook een nieuwe CAO (salaris ambtenaren van gemeente en werkmaatschappij) heeft meer gekost dan begroot: 352.000 euro.

Het miljoenentekort voor 2019 heeft consequenties voor de Algemene Reserve van Tytsjerksteradiel. De gemeenteraad zal op 17 oktober de tweede bestuursrapportage bespreken.