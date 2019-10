Eigenaars 'plof-bv' moeten zitten en schade betalen

Publicatie: do 03 oktober 2019 15.05 uur

LEEUWARDEN - Een 29-jarige Drachtster is wegens oplichting van een twaalftal bedrijven door de rechtbank in Leeuwarden veroordeeld tot een celstraf van 8 maanden plus zeven maanden voorwaardelijk. Een 27-jarige inwoner van Westergeest, die fungeerde als ‘katvanger’, kreeg een half jaar cel plus een half jaar voorwaardelijk. De twee hebben volgens de rechtbank "op een georganiseerde en haast bedrijfsmatige wijze bedrijven gedupeerd".

'Plof-bv'

De man uit Westergeest was op papier directeur van, zoals de rechtbank het noemde, 'een plof-bv'. Op naam van dat bedrijf, AMG Vastgoed in Drachten, werden in 2016 en 2017 bij bedrijven in het hele land goederen gehuurd of besteld. De spullen - van hogedrukreinigers en barbecuepakketten tot pakken steigerhout - werden vervolgens niet teruggebracht of betaald en te koop aangeboden via Whatsapp en Marktplaats. De eigenaar van een aan AMG Vastgoed geleverde shovel zag dat de machine op WâldNet te koop werd aangeboden.

Herkend aan gestotter

De Drachtster maakte zich ook schuldig aan de diefstal van 40 rijplaten en winkeldiefstal. Verschillende ondernemers die begin augustus de rechtszaak bijwoonden herkenden de Drachtster als degene die ze aan de telefoon hadden gehad. Een van de slachtoffers herkende de man aan zijn gestotter. De Drachtster deed zich voor als Tom Jansen, een valse naam. Als de gedupeerden naar AMG Vastgoed belden, kregen ze te horen dat ‘Jansen’ daar niet meer werkte, maar dat er spoedig betaald zou worden.

Twee maanden extra zitten

In totaal 15 bedrijven hadden aangifte gedaan van oplichting, de totale schade bedroeg bijna 100.000 euro. De rechtbank verklaarde een deel van de vorderingen niet-ontvankelijk. De verdachten moet aan de bedrijven waarvan de schadeclaims wel werden toegewezen ruim 76.000 euro terugbetalen. De Drachtster moet twee maanden extra zitten, hij liep nog in de proeftijd van een veroordeling voor heling en diefstal. De opgelegde straffen zijn overeenkomstig de eis van de officier van justitie.