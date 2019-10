Smallingerland praat weer met OranjecomitÃ©

Smallingerland praat weer met Oranjecomité

Publicatie: do 03 oktober 2019 11.26 uur

DRACHTEN - Het feest voor 75 jaar vrijheid moet in de hele gemeente Smallingerland worden gevierd en niet alleen in Drachten. Die boodschap kreeg het Oranjecomité Drachten eerder al van burgemeester en wethouders mee, maar daar is niets mee gedaan. Burgemeester Jan Rijpstra constateert dat er een 'heel sterk verschil van mening' over de plannen voor 5 mei is, maar wil op aandringen van de gemeenteraad best opnieuw in gesprek met het comité.

Aanleiding voor de stap van het college was een motie van de drie raadsfracties van ELP, Smallingerlands Belang en het CDA. Struikelblok in het overleg is dat het Oranjecomité aan zijn eigen plannen vasthoudt en alleen in en rond schouwburg De Lawei activiteiten wil organiseren. Een vrijheidsontbijt voor vierhonderd genodigden, een optocht voor scholieren, een concert en de optocht van oude legervoertuigen van Keep Them Rolling zijn daar onder andere onderdeel van. "Verder is daar niks voor de héle gemeente bij", aldus Rijpstra.

Het geld voor de plannen in Drachten - ver boven de ton - wordt in elk geval niet door de gemeente opgehoest, luidt het standpunt van het college. Dat is in gesprekken met het comité ook gecommuniceerd, maar de leden - allemaal enthousiaste vrijwilligers - gaven aan dat ze bij het oorspronkelijke plan bleven, ook al omdat de organisatie veel werk is. Op zijn beurt wil het college in alle veertien dorpen de bevrijding vieren. Dat zou dan voor 56.000 euro (1 euro per inwoner) moeten gebeuren. "Het oranjecomité hield voet bij stuk en heeft vervolgens niks van zich laten horen."