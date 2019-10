Langste Eettafels succes Twijzelerheide

Publicatie: wo 02 oktober 2019 20.52 uur

Op dinsdag 1 oktober was het zover: de start van de Maand van de Aandacht met de Langste Eettafels in Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel.

In Achtkarspelen waren twee tafels: In Drogeham was het samengevoegd met het intergratiediner. Er schoven hier 40 mensen aan.

Dorpsbelang Twijzelerheide had het groots aangepakt: maar liefst 100 mensen konden hier aanschuiven. De plaatselijke middenstand had gezorgd voor een uitgebreid warm en koud buffet waar de 100 aanwezigen onder het genot van muziek van Daniël Metz van konden genieten. Het was een gevarieerd publiek: van baby tot tachtig-plusser. Iedereen genoot!

