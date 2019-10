1400 kuub slib verwijderd uit park

Publicatie: wo 02 oktober 2019 17.32 uur

DRACHTEN - Het is dezer dagen tijd voor een grote schoonmaak van de sloten en vijver van het Reidingpark in Drachten. Een baggerbedrijf is al een dikke week bezig om alles op te schonen en weer op diepte te brengen. Zoals het nu lijkt wordt er zo'n 1400 kuub slib afgevoerd.

Het resultaat van de schoonmaak is onder andere dat er een betere regenwater afvoer zal zijn in de omgeving van het park. Het baggerbedrijf verwacht nog een week bezig te zijn voordat alle werkzaamheden zijn afgerond. Twee grote vrachtwagens rijden af en aan om het slib naar De Pottenbakker te brengen, het slibdepot aan de Wâldwei.

