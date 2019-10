Voertuigen botsen op A7 Beetsterzwaag

Publicatie: wo 02 oktober 2019 17.07 uur

BEETSTERZWAAG - Op de A7 bij Beetsterzwaag zijn woensdagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Door het ongeval is er een file ontstaan in de richting van Drachten.

Eén persoon is behandeld in de ambulance en met nekklachten overgebracht naar het ziekenhuis. Ook raakte een voertuig fors beschadigd. De politie en Rijkswaterstaat hebben ten tijde van het ongeval de linker rijbaan richting Drachten afgezet.

Door het incident ontstond een 7 kilometerslange file tot aan Tijnje. Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen geborgen.