Rechter tegen verdachte: ga weg als er hommeles is

Publicatie: wo 02 oktober 2019 17.00 uur

LEEUWARDEN - Een 19-jarige Dokkumer is woensdag wegens mishandeling en openlijke geweldpleging veroordeeld tot een werkstraf van 40 uur. De Dokkumer raakte in de nacht van 15 april vorig jaar betrokken van een vechtpartij tussen twee groepen jongeren, bij een taxibus op de Markt in Dokkum. Hij zei zelf dat iemand een klap had gegeven die naar hem had uitgehaald, maar de rechter achtte ook bewezen dat hij, samen met een groepje jongens, nog iemand had mishandeld.

Zondebok

Dat laatste ontkende de Dokkumer. Hij vond dat omdat iedereen hem wel kende hij werd gebruikt als zondebok. Bij de vechtpartij werd een jongen die op de grond lag door meerdere mensen geschopt en geslagen. Verschillende getuigen hadden verklaard dat de Dokkumer de jongen uit een taxibus had getrokken en daar ook aan mee had gedaan. De officier van justitie eiste een werkstraf van 180 uur waarvan 80 voorwaardelijk.

Hommeles

De officier vond ook dat de Dokkumer een agressietraining moest volgen. Daar ging de rechter niet in mee. Vanwege de jeugdige leeftijd van de verdachte legde zij een lagere werkstraf op. Ook hielde rechter rekening met de manier waarop de Dokkumer zich op de zitting presenteerde. Hij kreeg nog wel een waarschuwing mee: “Als er hommeles is, moet u weg stappen”.