Ombudsman voor burgers Smallingerland in 2020

Publicatie: wo 02 oktober 2019 16.10 uur

DRACHTEN - De lang verwachte onafhankelijke ombudsman van Smallingerland kan begin volgend jaar eindelijk aan het werk. Wethouder Marjan Sijperda kwam met de toezegging nadat ChristenUnie-raadslid Anita Merkus aan de bel trok. Ze had een doos met tissues voor de tranen bij zich toen ze in de gemeenteraadsvergadering vragen over het lange uitblijven stelde, maar die kon ze opbergen. De vertrouwenspersoon voor de inwoners van de gemeente zou al veel eerder aan de slag. Allerlei procedures hield de benoeming op, maar daar komt nu verandering in, vertelde wethouder Sijperda.

Al in februari 2017 kwam de ChristenUnie met een motie om een ombudsman te benoemen, die burgers bijstaat in geschillen met de gemeente. De inwoners kunnen ook bij de gemeentelijke bezwaren- en klachtencommissie aankloppen, maar die gang is stroperig. Na aandringen van PvdA en D66 in 2018 werd ook geld voor de nieuwe man of vrouw uitgetrokken.

Een commissie die de benoeming van de ombudsman begeleidt, kon niet op deelname van een raadslid rekenen, maar op hun beurt willen de raadsleden wel over de voortgang en met name het takenpakket van de nieuwe vertrouwenspersoon worden geïnformeerd.