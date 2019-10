Kritiek op dure controles van Fumo houdt aan

DRACHTEN - De kritiek op uitvoeringsinstantie Fumo in Grou blijft aanhouden. Smallingerland foetert al langer op de club, die namens de aangesloten gemeenten allerlei controletaken voor zijn rekening neemt. De samenwerking zou kostenbesparend zijn op toezicht op bijvoorbeeld asbest en bodemvervuiling, maar het tegendeel lijkt het geval. Ook andere aangesloten gemeenten leveren kritiek.

"Een zorgenkindje" noemt het Smallingerlandse D66-raadslid Ron van der Leck de Fumo. Het uitbesteden van de werkzaamheden aan een zogeheten gemeenschappelijke regeling zou volgens hem alleen maar voordelen moeten opleveren, maar dat "is niet het geval". Als de Fumo zijn zin zou krijgen, dan was de bijdrage van Smallingerland volgend jaar met de helft naar ruim 450.000 euro gestegen. De controles kunnen wel efficiënter en zuiniger dan de Fumo voorstelt, is het standpunt van burgemeester en wethouders, die de volle steun van de raadsleden krijgen.

CDA-raadslid Hans Doddema klaagde dat met een eerdere kritische opmerkingen in de vergaderingen van het algemeen bestuur van de Fumo niets is gedaan. "Dat is geen gezonde ontwikkeling." Als voorbeeld noemde hij een stijging van de loonkosten van 300.000 euro per jaar. Van de berekening kregen de aangesloten gemeenten alleen een samenvatting van het Fumo-bestuur en niet het rapport met onderbouwing van de externe partij, die het onderzoek had gedaan.

"In uw opmerkingen zit er geen woord Spaans bij", constateerde wethouder Piet de Ruiter. Hij was blij met de steun uit de raad. "We moeten er op kunnen vertrouwen dat de Fumo goedkoper werkt dan dat de gemeenten afzonderlijk in het verleden deden. En zo niet, dan spreken we ze er op aan."