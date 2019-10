BOA stopt met werken na scheldpartij automobilist

Publicatie: wo 02 oktober 2019 13.45 uur

LEEUWARDEN - Een Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente Dongeradeel die op 17 oktober vorig jaar door een automobilist is beledigd en bedreigd, was daarvan dermate onder de indruk dat hij zijn functie heeft neergelegd. De man heeft nu een bureaubaantje bij de gemeente. De automobilist, een 39-jarige inwoner van Sint Jacobiparochie moest zich woensdag voor de politierechter verantwoorden. De man putte zich herhaaldelijk uit in excuses. “Ik schaam me dood”, zei hij meermaals.

Foto van de binnenkant van je hoofd

De BOA was met een collega op de Markt in Dokkum belast met parkeertoezicht toen de automobilist in een ware scheldkannonade richting het tweetal uitbarstte: “Jullie moeten niet naar de politie gaan, jullie moeten banger voor mij zijn”, “Ik ga straks een foto van de binnenkant van je hoofd maken” en “Als jullie naar de Boterstraat lopen wacht ik jullie op en pak ik jullie echt”. De man heeft een bedrijf in de Boterstraat, waar volgens hem twee mensen op hem zaten te wachten.

Dom, dom, dom

“Het was gewoon dom. Dom, dom, dom”, antwoordde de man op de vraag van rechter Klaas Bunk waar de stroom aan bedreigingen vandaan kwam “Ik ben absoluut geen vechter. Ik heb een voorbeeldfunctie, heb zes kinderen. Ik wil meneer graag een hand geven”. Hij zei dat hij eerder al had geprobeerd zijn excuses te maken aan de betreffende BOA. Dat was niet gebeurd. “Daar bent u nu te laat mee”, reageerde de rechter.

Een mens in een uniform

De BOA diende een schadevordering in. Hij wilde 305 euro smartengeld en ruim 18 euro voor gemaakte onkosten. De man voelde zich na het voorval dermate onprettig op straat dat hij koos voor een bureaubaan. “Ik schaam me dood’, reageerde de verdachte nadat de rechter hem confronteerde met de gevolgen die zijn tirade had op het slachtoffer. “Dit zijn forse beledigingen”, stelde Bunk. Hij veroordeelde de verdachte tot een werkstraf van 30 uur en betaling van de schadevergoeding. Bunk: “Een BOA is een mens in een uniform, die moet je met respect bejegenen”.