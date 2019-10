Smallingerland heeft voordelen van European City

DRACHTEN - De dertigduizend euro, die Smallingerland voor de titel European City of Sport 2020 wil uittrekken, is zijn geld meer dan waard. De gemeenteraad moet nog ja zeggen, maar burgemeester en wethouders zijn van de voordelen overtuigd. De gemeente kan volgend jaar zijn ambities op het gebied van topsport versterken. Publiciteit op sportgebied levert voordelen op, terwijl clinics voor de inwoners en 'een groter evenement' op stapel staan.

Kansloos, zo noemde Johanna Mast van Smallingerlands Belang de missie om de titel binnen te slepen. Het aantal gemeenten in Europa, dat kandidaat is, is echter veel minder dan de achttien die kunnen meedingen. Smallingerland is daarom al verzekerd van de titel. Het initiatief voor de kandidatuur komt van burgemeester Jan Rijpstra, die sportliefhebber is en zijn vorige gemeente Noordwijk in 2017 ook al aan de titel hielp.

Kritische opmerkingen van raadsleden over de investering werden gepareerd door wethouder Cor Trompetter. Hij verdedigde de extra investering in de sport in de gemeente. Vooral CDA-raadslid Minke de Voor-Veenstra is benieuwd naar de voordelen van de investering. "Wat levert het voor onze inwoners op", wilde ze weten. Trompetter: "We willen iets goeds doen en sport positief op de kaart zetten."