SPâ€™er Michiel Schrier terug in raad Smallingerland

SP’er Michiel Schrier terug in raad Smallingerland

Publicatie: wo 02 oktober 2019 13.35 uur

DRACHTEN - De terugkeer van SP'er Michiel Schrier in de gemeenteraad van Smallingerland is een feit. De oud-gedeputeerde van Friesland en inwoner van Drachtstercompagnie is sinds 1 oktober 2019 weer actief.

Schrier komt in de plaats van zijn partijgenoot Jos van der Horst, die samen met zijn echtgenote naar Noord-Brabant verhuist. Twee andere SP'ers op de kieslijst wilden om uiteenlopende redenen niet in de gemeenteraad. Schrier stond als vijfde op de lijst en stemde toe. Hij was al eerder raadslid voor zijn partij in Smallingerland. De SP-fractie telt momenteel twee zetels. Schrier werkt samen met Ramon Vos, die inmiddels tien jaar ervaring als raadslid heeft.

Het vertrek van het soms uiterst kritische raadslid Jos van der Horst ontlokte burgemeester Jan Rijpstra een paar pittige kanttekeningen. "Af en toe haalde je ons het bloed onder de nagels vandaan. Zo zeer zelfs, dat (de toenmalige burgemeester, red.) Bert Middel je dreigde uit de raadszaal te verwijderen. Je was eigenzinnig, markant en bevlogen. Jouw standpunten kwamen altijd uit het diepste van je binnenste en daar mogen wij soms wel een voorbeeld aan nemen", aldus Rijpstra.

Van der Horst benoemde met zoveel woorden zijn 'soms irritante aanwezigheid'. Als pas benoemd raadslid zag hij de SP als "rebellenclub die de boel in Smallingerland eens flink zou opschudden". Tijdens zijn raadslidmaatschap maakte hij vijf burgemeesters mee.