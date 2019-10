Magneetvissers vangen gedumpte kluis

Publicatie: di 01 oktober 2019 23.15 uur

BURGUM - Een gedumpte kluis met daarin tientallen kentekenbewijzen en sleutels is dinsdagavond opgevist door een viertal magneetvissers uit De Wâlden.

Wander, Eimert-Jan, Simon en Erik besloten om een avondje te gaan magneetvissen bij het Prinses Margrietkanaal in Burgum. Binnen een tiental minuten was het raak. Een zware kluis werd aangetroffen in het water. Met een drietal magneten werd met enige moeite de kluis op het droge gehaald. In de kluis zaten tientallen kentekenbewijzen en sleutels. De kluis moet recent gedumpt zijn in het kanaal. Sommige kentekenbewijzen waren nog maar enkele maanden oud.

De politie heeft de kluis in beslaggenomen en een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de kluis. Het is nog onbekend waar de kluis buitgemaakt is.