Garnalenvisser verdronken boven Schier

Publicatie: di 01 oktober 2019 22.45 uur

SCHIERMONNIKOOG - Een 64-jarige man uit Usquert is dinsdagmiddag om het leven gekomen nadat hij overboord was geslagen van een garnalenkotter die op de Noordzee net boven Schiermonnikoog voer. Hij was onwel geworden.

Rond half vijf sloeg de man van boord. Een tweede man die nog aan boord was, sloeg alarm en wist de drenkeling na enige tijd met veel moeite aan boord te krijgen. Diverse reddingboten vanaf Schiermonnikoog en Lauwersoog alsmede een resque helicopter vanuit Den Helder werden gealarmeerd en spoedden zich ter plaatse.

Een half uur na de melding waren de eerste hulpverleners ter plaatse. Daar is men begonnen met het reanimeren van de drenkeling. De resque helikopter arriveerde een kwartier later en zette een medic af. Ondanks alle inspanningen van de hulpverleners kwam de hulp voor het slachtoffer te laat.

De viskotter is onder begeleiding van twee boten naar de haven van Lauwersoog gesleept.

