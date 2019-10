Sportaccommodaties in Achtkarspelen rookvrij

Publicatie: di 01 oktober 2019 17.12 uur

BUITENPOST - Sportaccommodaties in het beheer van de gemeente Achtkarspelen zijn vanaf 1 november 2019 geheel rookvrij. Binnen mocht al niet meer gerookt worden. Vanaf 1 november mag ook bij de entrees en 5 meter rondom de accommodaties niet meer gerookt worden.

Achtkarspelen wil de kinderen in de gemeente een gezonde en veilige omgeving bieden. "Kinderen moeten een sporthal of zwembad associëren met een gezonde plek. Zichtbaar roken hoort daar niet bij," zegt wethouder sport Jouke Spoelstra. Bovendien hebben veel van de bezoekers last van de rook bij de entree van sportaccommodaties.

De volgende accommodaties worden rookvrij: sporthallen De Houtmoune in Buitenpost, De Fûgelkamp in Harkema, De Surventohal in Surhuisterveen en zwembad De Kûpe in Buitenpost. Overigens is een aantal sportclubs op de sportparken in Achtkarspelen al actief met het rookvrij maken van hun vereniging en sportpark.