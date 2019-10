Auto botst op boom, bestuurster gewond

Publicatie: di 01 oktober 2019 17.02 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een vrouw is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Dammen bij Drachtstercompagnie. Door nog een onbekende oorzaak verloor het slachtoffer in een bocht de macht over het stuur. Het voertuig botste vervolgens tegen een boom.

Een ambulance is ter plaatse gekomen om eerste hulp te verlenen. De vrouw is behandeld in de ambulance en gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Een berger heeft het voertuig weggesleept.

