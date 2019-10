Auto's in botsing op beruchte kruising in Warten

Publicatie: di 01 oktober 2019 10.25 uur

WARTEN - De kruising van de Rounwei met de Burgemeester Waldastraat in Warten is inmiddels berucht als het gaat om aanrijdingen. De kruising in de rondweg langs het dorp is gelijkwaardig en verkeer van rechts heeft voorrang.

Dinsdag rond 6.45 uur kwamen een bestelbus en auto met elkaar in botsing. De exacte oorzaak van het ongeval is onbekend. Zowel de politie en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Eén van de bestuurders raakte onwel na het ongeval.