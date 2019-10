Auto eindigt in de sloot bij Tijnje

Publicatie: di 01 oktober 2019 10.17 uur

TIJNJE - Een automobilist is dinsdagochtend met de auto in de sloot beland op de Swynswei bij Tijnje. Hij raakte even voor 9.00 uur de macht over het stuur kwijt, reed tegen een boom en kwam in de sloot tot stilstand. Eerst werd rekening gehouden met een beknelling, maar bij aankomst van de brandweer bleek de man al uit het voertuig te zijn.

De bestuurder is behandeld door de ambulancemedewerkers. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Een berger heeft het beschadigde voertuig weggesleept.

