Kittens gedumpt in kliko in Kootstertille

Publicatie: ma 30 september 2019 15.34 uur

KOOTSTERTILLE - Drie kittens van ongeveer 10 weken oud zijn afgelopen weekeinde gedumpt in een kliko aan de Casimirstrjitte in Kootstertille. De moederkat zat naast de kliko te waken. De drie kittens zijn uit de afvalbak bevrijd en hierbij is één van de drie ontsnapt. Deze kitten (cypers) loopt waarschijnlijk nog rond in het dorp.

De politie heeft de zaak in onderzoek. Naast de kittens werden er vlakbij de betreffende kliko ook nog drie zebravinken gevonden. Deze vogeltjes waren dood. De politie vraagt getuigen zich te melden en wil graag weten van wie de kittens zijn geweest.