6 weken cel voor 'Italiaanse' asielzoeker

Publicatie: ma 30 september 2019 13.59 uur

LEEUWARDEN - Een oud-inwoner van het Drachtster azc is maandag veroordeeld tot zes weken cel. De 27-jarige man is geboren in Italië, maar meldde zich in september toch aan bij het COA om asiel aan te vragen. Zelf zei hij daar maandag over dat hij als 'toerist' naar Nederland was gekomen en asiel had aangevraagd om te voorkomen dat hij als ongewenste vreemdeling het land uitgezet zou worden.

Contactloos betalen

De man was nog maar enkele weken in Nederland toen hij op 15 september bij de Albert Heijn in Drachten twee flesjes bier stal. Vijf dagen later pikte hij bij de Aldi in Drachten vissticks en garnalen. Diezelfde dag had hij met een bankpas uit een portemonnee die hij bij een bushokje had gevonden hasj, drank en sigaretten gekocht. Hij had elke keer kleine bedragen gespendeerd, zodat hij telkens contactloos kon betalen. Daar moest hij gedwongen mee stoppen toen hij teveel transacties had gedaan.

Verschillende aliassen

Hij is in Nederland nog niet eerder veroordeeld, maar volgens de politie kent justitie in Zwitserland hem ook en staat hij bekend als iemand die zich van verschillende aliassen bedient. In Nederland staan nog zes of zeven strafzaken open, stuk voor stuk verdenkingen van diefstallen. De verdachte zei dat hij zodra hij op vrije voeten is, van plan is Nederland te verlaten. Datzelfde had hij ook al gezegd nadat hij voor de eerste diefstal was opgepakt, wist de officier.

Hasj, sigaretten en drank gekocht

De Ruiter eiste zes weken cel. De rechter nam de eis over. De man had gezegd dat hij had gestolen omdat hij honger had. Dat kon de rechter moeilijk rijmen met het gegeven dat hij met de gevonden bankpas hasj, sigaretten en drank had gekocht.